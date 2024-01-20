https://news.day.az/popularblog/1630951.html Юбку-пачку Кэрри Брэдшоу продали за 52 тысячи долларов
Юбку-пачку Кэрри Брэдшоу продали за 52 тысячи долларов
Белая юбка-пачка, в которой американская актриса Сара Джессика Паркер идет по Нью-Йорку в одном из знаменитых фильмов, была продана на аукционе Julien's. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Sky News.
За узнаваемый предмет одежды удалось выручить $52 тысячи. Покупатель юбки неизвестен.
Известно, что художница по костюмам Патриция Филд, работавшая над сериалом, купила эту трехъярусную юбку с атласным поясом за $5 на распродаже.
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