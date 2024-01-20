Юбку-пачку Кэрри Брэдшоу продали за 52 тысячи долларов

Белая юбка-пачка, в которой американская актриса Сара Джессика Паркер идет по Нью-Йорку в одном из знаменитых фильмов, была продана на аукционе Julien's. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Sky News.

За узнаваемый предмет одежды удалось выручить $52 тысячи. Покупатель юбки неизвестен.

Известно, что художница по костюмам Патриция Филд, работавшая над сериалом, купила эту трехъярусную юбку с атласным поясом за $5 на распродаже.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!