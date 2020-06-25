Ксения Собчак сломала нос и получила сотрясение

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак попала в больницу с переломом носа и сотрясением мозга. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"К сожалению, я неудачно упала, у меня перелом носа, сотрясение и надо подлечиться", - рассказала ведущая.

Собчак поблагодарила врачей, которые сохранили тайну пациента - "все эти дни ничего не сливали", а также провели "сложнейшую операцию".

Ведущая добавила, что на протяжении этого времени ее поддерживали мама и супруг.