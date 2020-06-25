https://news.day.az/showbiz/1247910.html Ксения Собчак сломала нос и получила сотрясение - ФОТО
Ксения Собчак сломала нос и получила сотрясение - ФОТО
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак попала в больницу с переломом носа и сотрясением мозга. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"К сожалению, я неудачно упала, у меня перелом носа, сотрясение и надо подлечиться", - рассказала ведущая.
Собчак поблагодарила врачей, которые сохранили тайну пациента - "все эти дни ничего не сливали", а также провели "сложнейшую операцию".
Ведущая добавила, что на протяжении этого времени ее поддерживали мама и супруг.
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