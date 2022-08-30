Умер аниматор «Короля Льва» и «Истории игрушек»

Ушел из жизни аниматор, режиссер и художник Ральф Эгглстон, сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эгглстон скончался в возрасте 56 лет в Лейк-Чарльзе, штат Луизиана. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы.

Эгглстон работал в качестве художника-постановщика в мультфильмах "История игрушек", "Король Лев", "Аладдин", "Покахонтас", "Тачки", "Суперсемейка". Среди других его проектов - "Душа", "Вверх", "Корпорация монстров", "Рататуй" и "В поисках Немо".

В 2002 году получил "Оскар" за короткометражный анимационный фильм "О птичках", режиссером и сценаристом которого он выступал. За свою карьеру также был удостоен трех наград Annie Awards за "Головоломку", "ВАЛЛ-И" и "Историю игрушек".