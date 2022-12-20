Известные режиссеры назвали любимые фильмы года

20 известных режиссеров назвали любимые фильмы 2022 года и написали о них эссе для издания Variety, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Гильермо дель Торо посчитал "Элвиса" База Лурмана очаровательным и сравнил просмотр картины с походом на концерт. Уэс Андерсон выделил "Белый шум" Ноа Баумбаха и заявил, что "это, пожалуй, самый литературный гигантский полунаучно-фантастический блокбастер из когда-либо созданных". Лина Данэм похвалила "Она сказала" Марии Шрадер.

Кимберли Пирс выбрала фильм "На Западном фронте без перемен", Лулу Ванг - "Бардо", Джадд Апатоу - "Фабельманов", Лора Пойтрас - "Без медведей", а Клер Дени - "Солнце мое". По мнению Томаса Винтерберга, лентой года можно считать "Доброго медбрата". Александр Пэйн посвятил эссе картине "Время Армагеддона", Эдгар Райт - "Треугольнику печали", Кэти Янь - проекту "Все везде и сразу", Одри Диван - фильму "Сент-Омер".

Андрес Мускетти выделил фильм "Нет", Тони Гилрой - "Тар", Джон Ли Хэнкок - "13 жизней", Ли Дэниелс - ленту "Проверка", Рамин Бахрани - "Всевидящее око", Мэри Хэррон - "Близко", а Карин Кусама - "Целиком и полностью".