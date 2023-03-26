Рэпер Снуп Дог хочет выступить на коронации Карла III

Рэпер Снуп Дог заявил о намерении выступить на коронации Карла III. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает NY Post.

51-летний рэпер хочет принять участие в коронационном концерте, который состоится в Виндзорском замке 7 мая 2023 года.

"Я собираюсь выступить на коронации", - цитирует слова музыканта издание.

Снуп Дог объяснил, что он чувствует особую связь с британской монархией, потому как покойная королева Елизавета разрешила ему приехать в Великобританию, после того, как он столкнулся с запретом на гастроли, когда его обвинили в убийстве в середине 90-х.

"Когда меня попытались выгнать из Англии, королева сказала, что ее внуки любят Снуп Догги Догга, и он не сделал ничего плохого в Британии, поэтому она разрешила мне приехать. Эти внуки выросли и стали принцами Уильямом и Гарри. Я имел на них влияние, а они имели влияние на свою бабушку, что позволило мне попасть в эту прекрасную страну. Они любят мою музыку. Это и есть взаимная любовь и уважение", - сказал он в интервью The Guardian в 2015 году.