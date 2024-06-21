Дженнифер Лопес отдохнула на яхте в Италии без Бена Аффлека

54-летняя актриса отправилась в Италию на отдых с друзьями. Бен Аффлек отказался поехать с ней. На курорте певица продемонстрировала подтянутый пресс и ноги, надев пастельно-желтый топ в сочетании с шортами того же цвета.

Как передает Day.Az со ссылкой на Voice, в этом аутфите она появилась на яхте в Сорренто.

Джей Ло распустила густые локоны, на ее лице был сдержанный макияж. Она дополнила аутфит обувью на каблуках. Звезда выглядела в прекрасном расположении духа. Исполнительница хита On The Floor болтала с близкими и улыбалась.

Три недели назад Лопес и Аффлек выставили на продажу свой мега-особняк в Бель-Эйре, штат Калифорния, за 65 миллионов долларов. Он до сих пор не продан, хотя цена на него справедлива. Агенты по недвижимости утверждают, что стоимость соответствует запланированной и не должна быть проблемой.

Указанная сумма на 4 миллиона долларов больше, чем за нее заплатили супруги. Недвижимость обошлась паре в 60 миллионов долларов.

Актриса фильма "Атлас" и 51-летний обладатель "Оскара" еще не объявили о своем разводе. Однако инсайдеры сообщили, что, скорее всего, Дженнифер и Бен сообщат плохие новости в пятницу перед 4 июля. При этом, артисты не хотели сохранять жилище по разным причинам: она считала певица слишком большим, а ее муж считал, что оно слишком далеко от его детей в Брентвуде. Аффлек имеет троих наследников от Дженнифер Гарнер: Сэмюэля, Фина, и Вайолет. У Лопес есть 16-летний близнецы Эмма и Макс от предыдущего брака с Марком Энтони.

Аффлек и Лопес наняли риелтора Сантьяго Арана из агентства, чтобы продать недвижимость. Он показывал дом около двух недель, но еще не нашел покупателя. Лопес уже ищет новый дом, поскольку Аффлек снимает квартиру за 100 тысяч в месяц в Брентвуде, недалеко от Гарнер, сообщает Daily Mail.

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