Почему Тимоти Шаламе может лишиться «Оскара» за пару недель до премии

До самой главной кинопремии "Оскар" остается несколько дней, а Тимоти Шаламе на своем примере решил показать, что делать не стоит перед таким важным событием.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk.

Все дело в скандале вокруг неосторожной фразы актера насчет балета и оперы. Тимоти заявил, что не хочет работать в жанре, где аудиторию постоянно нужно чем-то завлекать, ведь он уже никому не интересен.

И это послужило отправной точкой для многочисленных обсуждений ситуации в Сети. Ни дня не проходило без комментария от того или иного балетного и оперного коммьюнити по всему миру. На защиту искусства даже встали звезды. Например, Вупи Голдберг считает, что актеру не подобает обесценивать художественные дисциплины.

Пользователи в Сети утверждают, что если у Тимоти и был шанс получить "Оскар", то теперь он с ним точно попрощался. В борьбе за лучшую мужскую роль Шаламе опережал Майкла Б. Джордана на несколько процентов, но за прошедшую неделю звезда "Грешников" выбился вперед.

Более того, пресс-служба "Оскара" объявила, что во время церемонии будет проведено кинематографическое живое выступление, посвященное фильму "Грешники", которое исследует роль музыки в обычной жизни. Многие сочли это знаком, что даже "Оскар" открыто отвернулся от Тимоти Шаламе.

Напомним, что Тимоти Шаламе представлен в номинации "Лучшая мужская роль" на премии "Оскар" за фильм "Марти Великолепный".