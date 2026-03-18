Вышел первый трейлер «Дюны 3»

Поклонникам "Дюны 3" приготовиться: вышел первый трейлер фильма.

"Дюна 3" - это продолжение истории Пола Атрейдеса после событий второй части. Фильм основан на романе Фрэнка Герберта и показывает, что происходит уже после того, как Пол приходит к власти. А именно - он становится императором и сталкивается с последствиями своей победы, а также начатой священной войной.

К своим ролям вернулись Тимоти Шаламе, Зендея, Флоренс Пью, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Джейсон Момоа. Из новых ролей: Аня Тейлор-Джой, Роберт Паттинсон, а также Накоа-Вулф Момоа и Айда Брук играют детей Пола и Чани. Премьера ожидается 18 декабря 2026 года.