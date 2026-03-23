Николь Кидман спровоцировала слухи о новом романе

Голливудская актриса Николь Кидман спровоцировала слухи о романе с коллегой Саймоном Бейкером после развода с певцом Китом Урбаном. Об этом сообщает издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам инсайдера из окружения звезд, Николь Кидман была замечена в объятиях Саймона Бейкера на вечеринке, организованной после премьеры сериала "Скарпетта". Источник отметил, что актеры сильно сблизились в последнее время.

"Сейчас все только и говорят о близости Николь и Саймона. Они невероятно хорошо смотрятся вместе на экране, и когда вы видите их вместе в реальной жизни, становится ясно, что эта химия не была подделана. На вечеринке после премьеры они всю ночь были вместе и оживленно беседовали", - поделился собеседник таблоида.

При этом инсайдер издания Page Six опроверг слухи о романе знаменитостей.

"Это абсолютная ложь. Они знакомы много лет и являются хорошими друзьями. Вот и все", - заявил источник.

7 января появилась информация, что актриса официально развелась с Китом Урбаном после 19-летнего брака. В документах Николь Кидман указала, что причиной расставания с певцом стали "непримиримые разногласия", несмотря на то, что до этого ходили слухи о неверности со стороны исполнителя.

О расставании Николь Кидман и Кита Урбана стало известно 29 сентября. Издание TMZ сообщило, что актриса и певец живут раздельно с начала лета, а на Кидман легли заботы о двух детях, пока Урбана нет рядом.