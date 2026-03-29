Бекхэмы начали враждовать с соседями из-за дома за $16 миллионов

Футболист Дэвид Бекхэм с женой Викторией враждуют с соседями из-за расширения участка за $16 миллионов.

Бекхэмы запросили разрешение у города посадить около 80 деревьев вдоль своего участка и создать на территории луг с полевыми цветами. Однако местные жители недовольны решением пары и начали враждовать с ними.

"Эта заявка - просто насмешка. Зачем подавать заявку, если вы уже проложили дорогу, установили ворота, провели электричество к воротам, посадили деревья, установили ограждение из столбов и перекладин вдоль обеих сторон этой дороги? Если совет одобрит этот проект, то их сельский дом превратится в крепость", - высказался один из местных жителей.