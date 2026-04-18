Джеймс Кэмерон стал режиссером документального фильма о Билли Айлиш

Билли Айлиш вместе с режиссером франшизы "Аватара" Джеймсом Кэмероном работает над документальным 3D-проектом, связанном с ее туром Hit Me Hard and Soft.

Как передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk, во время презентации Paramount в Лас-Вегасе Кэмерон подчеркнул, что когда он увидел, как Билли общается со своей аудиторией, то решил, что у него есть шанс "сделать что-то действительно особенное".

Так, звезды срежиссировали документальный фильм, который рассказывает о серии концертов Айлиш в Манчестере. Там певица впервые и поделилась тем, что планируется подобный проект. Более того, камеры уже тогда снимали кадры для фильма, а сам Джеймс находился в зале. Премьера проекта ожидается 8 мая.

К слову, о камерах - у режиссера зародилась идея создать нового поколения 3D-технологии, которые никогда ранее не использовались, в том числе в фильмах "Аватара", для съемок этого документального кино.

Для Билли это не первый экранный проект: ранее о ней уже выходил документальный фильм "Билли Айлиш: Слегка размытый мир", премьера которого состоялась в 2021 году. Но теперь, кажется, нас ждет куда более зрелищная история, особенно учитывая режиссера с отменным визуальным вкусом.