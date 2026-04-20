Два громких имени киноиндустрии пересеклись. Однако не в самом положительном свете. Шарлиз Терон раскритиковала Тимоти Шаламе.

Как передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk, актрисе не понравились высказывания звезды "Марти Великолепного" об опере и балете. В интервью The New York Times Шарлиз объяснила свою позицию.

"Надеюсь, я когда-нибудь с ним встречусь", - сказала актриса, которая, кажется, очень негативно настроена к Тимоти после его слов. Как сказала Шарлиз, со стороны Шаламе назвать оперу и балет ненужными - "очень опрометчивый комментарий в адрес двух видов искусства, которые нам нужно постоянно поддерживать, потому что, да, им приходится нелегко".

Интересно, что Шарлиз Терон нашла слова и для критика оперы лично: "Через 10 лет ИИ сможет выполнять работу Тимоти, но он не сможет заменить человека, танцующего на сцене вживую".

Напомним, во время дискуссии с Мэттью Макконахи на событии Variety и CNN Town Hall, посвященном сохранению кинотеатров, актер высказал свое мнение, которое не нашло позитивного отклика.

Разговор шел о том, как поддерживать интерес к разным видам искусства, и Шаламе поделился своими мыслями о популярности кино: "Я восхищаюсь людьми, и сам так делал, которые приходят на ток-шоу и говорят: "Мы должны сохранить кинотеатры, мы должны сохранить этот жанр". С другой стороны, я чувствую, что если люди захотят посмотреть что-то вроде "Барби", например, "Оппенгеймера", они пойдут и сделают все возможное, чтобы громко и с гордостью об этом заявить".

Затем актер добавил: "Я не хочу работать в балете, опере или в других сферах, где говорят: "Эй, поддерживайте это дело, даже если оно никому уже не интересно".