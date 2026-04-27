Рианна появилась на приеме самой богатой семьи Индии
Певица и бизнесвумен Рианна появилась на приеме самой богатой семьи Индии Амбани. Фото опубликованы на сайте Gulf News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Рианна была замечена на частном обеде в ресторане Antilia, организованном семьей Амбани. Для мероприятия певица выбрала серо-коричневое силуэтное макси-платье, которое дополнила черными босоножками, длинными серьгами, колье и клатчем. Исполнительница позировала с распущенными волосами и макияжем.
Сообщается, что перед тем, как сесть за стол, Рианна помолилась в храме и станцевала с членами семьи традиционный танец с цветами.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре