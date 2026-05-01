Мерил Стрип поставила жесткий ультиматум авторам «Дьявол носит Prada»

Американская актриса Мерил Стрип рассказала, как поставила жесткий ультиматум авторам оригинального фильма "Дьявол носит Prada". Новое интервью она дала в телепередаче Today совместно со своими коллегами по сиквелу - Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам 76-летней Стрип, она была уверена, что фильм станет хитом.

"Я прочитала сценарий - он был великолепен. Мне позвонили и сделали предложение, но я сказала: "Нет, я в этом сниматься не буду", - вспоминает она.

Актриса призналась, что предвидела успех фильма и хотела, чтобы заплатили ей соответственно.

"Я осведомилась, не удвоят ли мне гонорар, и они сразу согласились", - рассказывает Стрип.

В тот момент актрисе было 56 лет, и она не скрывает, что лучше ушла бы на пенсию, чем получала бы недостойные деньги.

За "Дьявол носит Prada" Мэрил Стрип была номинирована на премию "Оскар".