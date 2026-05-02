Звезду «Дьявол носит Prada» раскритиковали

Звезду "Дьявол носит Prada", актриса Эмили Блант, раскритиковали за "оторванность от реальности". Актриса дала интервью YouTube-каналу Betches, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эмили Блант дала совет для "женщин, которые сейчас ненавидят свою работу.

"Увольняйтесь. Просто найдите то, чем вы действительно хотите заниматься. Даже если вы ничего не зарабатываете, пока вы любите свою работу, вы будете счастливы", - высказалась актриса.

После этого актрису начали массово критиковать за непрактичный совет.

9 июля прошлого года сообщалось о начале работы над сиквелом "Дьявол носит Prada". Издание THR cообщало, что автор сценария оригинальной картины Элин Брош Маккенна пишет сценарий к потенциальному продолжению популярного фильма. Продюсированием займется Венди Файнерман, которая также работала над первой лентой.