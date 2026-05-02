На «Оскар» не смогут претендовать ИИ-актеры и сгенерированные сценарии
Американская Киноакадемия обновила правила премии "Оскар".
Как передает Day.Az, в новых правилах вводится ограничение для работ, созданных с применением искусственного интеллекта.
В актерских номинациях смогут выдвигаться только актеры-люди. Виртуальные артисты, созданные с помощью нейросетей, не будут номинироваться на получение премии "Оскар".
Аналогичное ограничение касается сценарных номинаций: на победу в них могут претендовать только авторы-люди. Сгенерированные тексты не смогут выдвинуться на соискание соответствующих наград.
Также Киноакадемия оставляет за собой право запрашивать у создателей фильмов дополнительные сведения о том, как именно они использовали генеративный ИИ при работе над картиной.
