На «Оскар» не смогут претендовать ИИ-актеры и сгенерированные сценарии

Американская Киноакадемия обновила правила премии "Оскар".

Как передает Day.Az, в новых правилах вводится ограничение для работ, созданных с применением искусственного интеллекта.

В актерских номинациях смогут выдвигаться только актеры-люди. Виртуальные артисты, созданные с помощью нейросетей, не будут номинироваться на получение премии "Оскар".

Аналогичное ограничение касается сценарных номинаций: на победу в них могут претендовать только авторы-люди. Сгенерированные тексты не смогут выдвинуться на соискание соответствующих наград.

Также Киноакадемия оставляет за собой право запрашивать у создателей фильмов дополнительные сведения о том, как именно они использовали генеративный ИИ при работе над картиной.