Обладательница премии "Золотой глобус" Мишель Пфайффер рассказала о тяжелых условиях на съемках сериала "Река Мадисон". Впечатлениями 67-летняя актриса поделилась с подкастом издания LA Times "In Conversation", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Съемки шли в штатах Монтана и Техас на открытой местности, где нельзя было поставить караван трейлеров съемочной группы с уборными и кейтерингом - они попали бы в кадр.

"Там не было ванной, даже туалет был ненастоящий. Не было кондиционера, водопровода, ничего. Но потрясающе красиво", - вспоминает она.

Пфайффер уточнила, что дом, в котором живет героиня, строили в спешке, поэтому не успели провести коммуникации.

"Потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть, потому что они построили этот домик. Все это было немного в спешке, и поэтому не было определенных условий для размещения", - сказала она позже.

Иногда, добавила актриса, буквально негде было присесть.

"Поблизости не было туалета. Не было еды. А зимой было холодно. Зимой мы просили: "А можно нам обогреватель?" А летом: "А можно взять зонтик, потому что солнце палит очень сильно?" Около половины времени ушло на то, чтобы разобраться со всем этим", - делится она.

Героиня Пфайффер Стейси - глава богатой нью-йоркской семьи, которая принимает судьбоносное решение после ужасающей трагедии в первом эпизоде. После этой потери Стейси и ее семья покидают Манхэттен и переезжают в сельскую местность долины реки Мэдисон в штате Монтана в попытке восстановиться.