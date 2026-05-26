Рон Ховард запретил герою своего фильма появляться на съемках

Американский режиссер Рон Ховард запретил прототипу героя своего фильма "Игры разума" (2002) появляться на съемочной площадке. Об этом он рассказал в беседе с журналом Far Out, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В основу сценария легла история математического гения Джона Нэша. Ховард не хотел, чтобы знакомство с реальным Нэшем помешало актеру Расселу Кроу воплотить его образ.

"Я попросил его не приходить, потому что пару раз снимался в телефильмах, где реального человека, и мне никогда не хотелось лично встречаться с этим человеком. Я был обеспокоен тем, что Рассел почувствует себя обязанным или ответственным за то, чтобы не работать изнутри, а попытаться немного подражать Нэшу", - сказал он.

Однако в итоге Ховард смирился, что может встретить Нэша - фильм снимали в Принстоне, где тот живет и работает.

"И вот он просто подошел к нам на съемочную площадку. Я понял, что это он, и был немного ошарашен", - вспоминает он.

Кроу также не хотел встречаться с Нэшем до окончания съемок, но смирился с тем, что это неизбежно.

"Если у вас будет возможность встретиться с таким человеком, не будьте абсолютным идиотом [и не упустите ее]", - поделился артист.

Сюжет "Игры разума" разворачивается вокруг блестящего математика, лауреата Нобелевской премии Джона Нэша, его открытий в теории игр и борьбы с тяжелой формой шизофрении.