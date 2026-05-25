Кейдж рассказал, почему Нолан не отвечает на звонки

Голливудский актер Николас Кейдж в интервью изданию The New York Times заявил, что режиссер Кристофер Нолан не отвечает на его звонки.

Николас Кейдж рассказал, что Кристофер Нолан перестал отвечать ему после того, как тот отказался сниматься в фильме "Бессонница" 2002 года. По словам актера, на него также обиделись Пол Томас Андерсон и Вуди Аллен, которые предлагали ему роли, но получили отказ.

"Большинство из них обижаются и не перезванивают. Со мной такое случалось миллион раз", - поделился Кейдж.