Умер знаменитый джазовый музыкант Сонни Роллинз

На 96-м году жизни скончался один из наиболее влиятельных джазовых музыкантов в мире Сонни Роллинз. Об этом сообщается на странице Роллинза в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Музыкант, которого называли "Колосс саксофона" и "Дядюшка Дон", умер в своем доме в Вудстоке, штат Нью-Йорк.

Роллинз начал карьеру джазового саксофониста еще в конце 1940-х годов. Он трижды удостаивался самой престижной музыкальной награды Соединенных Штатов - премии "Грэмми". В 2006 году Ассоциация джазовых критиков признала его лучшим музыкантом года. Роллинз также является кавалером Национальной медали США в области искусств.

В общей сложности, музыкант выпустил более 60 альбомов. Наиболее известными его произведениями являются композиции St. Thomas, Oleo, Doxy и Airegin.