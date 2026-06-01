Гитарист The Rolling Stones впервые стал прадедом

Гитарист британской рок-группы The Rolling Stones Кит Ричардс впервые стал прадедом.

В статье говорится, что 30-летняя внучка музыканта, модель Элла Ричардс сообщила о рождении своего первого ребенка - дочери Луны. Отцом является ее давний бойфренд-аристократ Александр фон Бисмарк, а дедушка новорожденной - сын музыканта Марлон Ричардс.

Издание отмечает, что у 82-летнего музыканта пять детей и восемь внуков. Ричардс стал вторым участником The Rolling Stones, который стал прадедом. В 2014 году его опередил лидер группы Мик Джаггер, чья внучка Ассизи Джексон родила первенца.

The Rolling Stones - один из самых успешных рок-коллективов, выпустивший около 50 альбомов и продавший более 250 миллионов копий. Группа анонсировала выход 25-го студийного альбома "Foreign Tongues" 10 июля, в день 64-й годовщины своего основания.