Сара Коннор рассказала, какого из «Терминаторов» нельзя было снимать

Британская актриса Эмилия Кларк рассказала, какую из частей франшизы "Терминатор" не надо было снимать. О неудачной, на ее взгляд, картине артистка поговорила с Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Звезда "Игры престолов" сыграла культовую героиню "Терминатора" Сару Коннор в фильме "Терминатор: Генезис" 2015 года, пятой части франшизы. Лента была широко раскритикована критиками и собрала в прокате меньше, чем ожидалось.

Актриса признала, что ее попытки пробиться в культовые франшизы не были успешными.

"Звездные войны"? Никому не понравилось. "Терминатор"? Его не должно было быть. Но я согласилась на эту работу", - поделилась она.

Кларк добавила, что ее вхождение в кинематографическую вселенную Marvel в сериале Disney+ "Секретное вторжение" 2023 года также не было хорошо воспринято.

"Не думаю, что это шоу кому-то понравилось, друзья. Извините!" - посмеялась она.

По словам Кларк, она не принимала неудачи близко к сердцу, однако они научили ее чаще отказываться от проектов и ждать подходящего момента. Теперь актриса берется за роли только когда сценарий ей по-настоящему нравится.

После "Генезиса" Шварценеггер снова сыграл главного героя в фильме "Терминатор: Темные судьбы" 2019 года. К роли Сары Коннор в этой картине вернулась Линда Хэмилтон. Работа получила неоднозначные отзывы и провалилась в прокате.