Умер звезда сериала «Твин Пикс»

Актер Овайн Риз Дейвис, известный по роли агента Уилсона в сериале "Твин Пикс: Возвращение", умер в возрасте 44 лет.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на соцсети родственников артиста, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"С глубокой печалью мы с отцом сообщаем, что мой брат Овайн ушел из жизни. Эта новость станет большим потрясением для многих. <...> Овайну посчастливилось иметь не одну семью. Помимо родных, он создал необыкновенные, почти родственные связи со многими друзьями, коллегами и близкими людьми", - сказал брат Дейвиса Родри.

По словам Родри, обстоятельства кончины пока остаются невыясненными, но, по предварительным данным, актер скончался в результате естественной смерти.

Соболезнования родственникам актера выразили, в частности, Хейли Тамаддон - звезда сериала "Коронационная улица", а также Джоэнн Фрогатт - актриса из "Аббатства Даунтон" - и другие коллеги.

Помимо "Твин Пикса", Овайн Риз Дейвис снялся в диснеевской картине "Алиса в Зазеркалье", в британском сатирическом хорроре "Руководство по жизни для серийного убийцы", а также участвовал в ряде отмеченных наградами театральных постановок, среди которых - "Мамма Миа!" и "Волшебник из страны Оз".