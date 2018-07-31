Сегодня Марс будет виден невооруженным глазом как самая яркая «звезда»

Сегодня Марс подойдет на рекордно близкое расстояние к Земле, и произойдет великое противостояние Марса, говорится в сообщении пресс-службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), распространенном во вторник. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

После недавнего полного лунного затмения для жителей Земли это будет еще одно красочное небесное явление.

31 июля Марс приблизится к Земле на рекордное расстояние 57,5 миллиона километров.

В результате этого четвертая планета Солнечной системы станет самой яркой "звездой" на небе.

Красоту Красной планеты можно будет увидеть невооруженным глазом сразу после заката Солнца.

Она будет очень яркой и крупной.

Если использовать телескоп, земляне смогут увидеть Марс в таком же масштабе, как спутник Земли. В последний раз такое сближение можно было наблюдать в августе 2003 года, когда Марс приблизился к Земле на расстояние 55,8 миллиона километров.

Марс и Земля будут довольно близко находиться друг к другу на протяжении всего августа, и лишь в сентябре расстояние между ними начнет стремительно увеличиваться.

По данным Московского планетария, в следующий раз Марс так близкой подойдет к Земле 16 сентября 2035 года.

В этом году противостояние будет длиться 44 минуты.

Напомним, в ночь на 29 июля произошло сразу два редких астрономических события: самое продолжительное затмение Луны в XXI веке и так называемое великое противостояние Марса, когда Красная планета и Земля выстроились в линию относительно Солнца и двигались вместе на протяжении определенного времени. Такое совпадение двух событий происходит один раз в 25 тысяч лет, хотя великие противостояния Марса происходят раз в 13-17 лет.