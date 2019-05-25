В Киеве состоялась официальная церемония открытия памятника великому азербайджанскому философу, поэту и мыслителю Имадеддину Насими.

Как сообщает Trend со ссылкой на посольство в Украине, на церемонии открытия памятника, воздвигнутого по инициативе посольства в одном из центральных парков Киева, присутствовали глава исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов, мэр Киева Виталий Кличко, представители дипломатического корпуса, азербайджанской диаспоры и местных средств массовой информации, передает Day.Az.

Церемония началась под звуки гимнов Азербайджана и Украины.

Процитировавший в своем выступлении строки из поэзии Насими мэр Кличко, охарактеризовал открытие памятника Насими - поэта-мыслителя мирового значения, в центре Киева как радостный факт. Он отметил, что это еще одно подтверждение того, как высоко ценят друг друга народы Азербайджана и Украины.

Отметив огромный вклад, внесенный в дело развития двустороннего сотрудничества великим лидером Гейдаром Алиевым, глава исполнительной власти Баку Эльдар Азизов сказал, что сегодня эту политику успешно продолжает Президент Ильхам Алиев.

"Памятник в Баку Тарасу Шевченко, а в Киеве - великому лидеру Гейдару Алиеву, Муслиму Магомаеву, а сейчас и Насими - яркое проявление дружественных, братских взаимоотношений между нашими странами", - сказал он.

Автор памятника народный художник Украины, известный скульптор и наш соотечественник Сейфеддин Гурбанов в своем выступлении выразил признательность послу Азербайджана Азеру Худиеву за проявленную инициативу и поддержку, а также подчеркнул, что очень горд тем, что является автором этого произведения.

В свою очередь посол Худиев отметил, что в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева текущий год объявлен в Азербайджане "Годом Насими".