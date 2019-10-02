В ночь на второе октября на азербайджано-иранской границе произошла перестрелка.

Как сообщили Day.Az в Государственной пограничной службе страны, инцидент произошел у села Амирзейтили Бейлаганского района.

Наряд пограничников обнаружил троих неизвестных, пытавшихся нарушить границу. Застава была поднята к оружию, участок границы перекрыт. Пограничникам пришлось сделать предупредительные выстрелы в воздух, чтобы заставить нарушитеоей остановиться. В ответ преступники открыли огонь по пограничникам.

Один из нарушителей бросил имевшуюся при нем сумку и попытался бежать на территорию Ирана, остальные бежали в другом направлении. Пограничники, согласно требованию закона, были вынуждены открыть огонь. В результате все трое нарушителей были ликвидированы. При обыске тел и территории были обнаружены различные наркотики общим весом 15 кг, одна обрезанная винтовка, патроны и гильзы.

Ведется следствие.

А. Мамедов

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