Минналогов Азербайджана выпустило ролик о правилах поведения в магазинах в условиях распространения COVID-19

Министерство по налогам Азербайджана продолжает проводить мероприятия по просвещению и информированию граждан о коронавирусе COVID-19, передает Day.Az.

Так, отдел медиа и коммуникаций министерства подготовил социальные ролики на темы "Как защититься от коронавируса?" и "Как вести себя в торговых точках, чтобы защититься от коронавируса" для повышения эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией, а также чтобы население не поддавалось панике и соблюдало элементарные правила гигиены.

Также в настоящее время находятся в стадии подготовки минналогов информационные ролики на темы: "Когда и как пользоваться медицинскими масками?", "Как мыть руки, чтобы защититься от коронавируса?", "Защитим старших от коронавируса!" и так далее.

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