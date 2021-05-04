В Азербайджане за последние сутки 963 человека заразились коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 963 случая заражения коронавирусом, 2091 человек вылечился.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

17 пациентов с коронавирусом скончались.