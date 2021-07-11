Что представляют собой "умные города" и "умные села", которые создаются в Карабахе?

В Карабахе уже началась реализация проектов "Умное село" и "Умный город". Они предусматривают создание коммуникаций на освобожденных территориях в соответствии с современными стандартами. Фундамент одного из первых "умных сел" заложен в Зангиланском районе.

Что представляют собой "Умное село" и "Умный город", которые будут созданы в Карабахе?

Smart City или "Умный город" - это общая концепция по интеграции нескольких информационных и коммуникационных технологий для управления городским имуществом, включая, в частности, местные отделы информационных систем, школы, библиотеки, транспорт, больницы, электростанции, системы водоснабжения и управления отходами, правоохранительные органы и другие общественные службы. Выводы, полученные на основе анализа собранных данных, направляются на эффективное использование активов и ресурсов.

Кроме того, соответствующие государственные органы получают возможность проводить работы по оптимизации на основе информации, собранной в базе данных.

Все эти цифровые решения касаются также медицины и транспорта. В частности, для мониторинга атмосферного воздуха в целях защиты окружающей среды можно отслеживать загрязнение в городе на электронной карте с помощью беспроводных сенсорных сетей.

Отличие "Умного города" от обычных городов заключается в электронизации всей инфраструктуры и создании большой базы данных. На основе этой совокупности информации эффективность расходов и качество жизни населения повышается по всему городу.

Для чего нужна концепция "Умное село"?

Одна из главных целей создания таких сел в мире - предотвратить урбанизацию. То есть для людей в сельской местности создают такие условия, чтобы все необходимые услуги, оказываемые в городах, предоставлялись и в селах.

Второй важный момент - концепция "Умное село" позволяет людям зарабатывать больше, чем в городе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 апреля заложил фундамент проекта "Умное село", охватывающего села Агалы-I, II и III Зангиланского района. В реализации проекта также примут участие специалисты турецких, китайских, итальянских и израильских компаний.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства, первый пилотный проект "умного села" охватывает села Агалы-I, II и III Зангиланского района.

Реализация проекта будет осуществляться в основном по пяти компонентам. Это - жилищный сектор, секторы производства, социальных услуг, "умного сельского хозяйства" и альтернативной энергии. На территории в первую очередь предусмотрено возведение с использованием инновационных строительных материалов 200 полностью изолированных индивидуальных домов.

Инженерные коммуникации, системы отопления в домах также будут созданы на основе "умных технологий". В этих селах планируется построить современные школы, детские сады, поликлиники и центры электронного управления, сформировать инфраструктуру туризма. Все жилые дома, социальные объекты, административные здания и объекты общественного питания, процесс переработки и производства сельскохозяйственной продукции будут обеспечиваться альтернативными источниками энергии.

Как сказал в интервью Trend координатор Агентства инноваций Азербайджана Эльман Керимли, преимущество в реализации "умных" проектов на освобожденных территориях Азербайджана отдается технологиям 5G.

По его словам, технология 5G изначально была разработана для таких крупных проектов, как Smart City и Smart Village.

"Антенны 5G по сравнению с антеннами 4G меньше в размерах и выглядят как модем, установка этой технологии легче, а скорость - в разы выше. Кабельное интернет-соединение, по моему мнению, необходимо в некоторых труднодоступных местах, на которых могут наблюдаться сбои в передаче беспроводных сигналов, где проводной интернет может обеспечить беспрерывность передачи данных. Большинство решений "умных" проектов будет основано на сети 5G", - сказал Керимли.

По его словам, помимо этого, готовятся стратегические планы по автоматизации деятельности государственных секторов и сферы малого и среднего бизнеса.

Керимли подчеркнул, что основная идея реализации этих проектов заключается в решении проблем, экономном расходовании природных ресурсов и государственных средств.

"Помимо автоматизации деятельности сельского хозяйства, на этих территориях необходима электронизация туристического сектора", - отметил он.