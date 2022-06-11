Проходит очередной этап археологических раскопок в Чаггалыгтепе

В комплексе Чаггалыгтепе, расположенном в селе Айгюнлю Шабранского района и датируемом концом IV - началом III тысячелетия до нашей эры, начался очередной этап археологических раскопок.

Как сообщил региональному корреспонденту АЗЕРТАДЖ руководитель Шабранской археологической экспедиции Института археологии и этнографии Национальной Академии наук Азербайджана, доктор исторических наук Сафар Ашуров, в настоящее время раскопки ведутся в памятнике I Чагаллыгтепе. Основная цель состоит в изучении культурного пласта и определении периода первого заселения холма, передает Day.Az.

Древние поселения на этой территории были зарегистрированы в 70-х годах прошлого века. Здесь расположены старинные курганы. Во время археологических раскопок, проведенных в 2016 году, в Чагаллыгтепе были обнаружены землянки, насчитывающие 5 тысячелетий. Обнаруженные находки относятся к Кура-Аразской культуре, охватывающей обширную территорию от Северного Кавказа до Сирии и Палестины.

Памятник, относящийся к концу IV - началу III тысячелетия до н. э., является самым древним обнаруженным и исследованным поселением на северо-востоке Азербайджана.

"В ходе раскопок были найдены глиняная посуда, относящаяся к Кура-Аразской культуре, костяные и каменные орудия труда, две бронзовые подвески, модель глиняного колеса, каменный токен и одна зооморфная глиняная фигура. Большой интерес представляет обнаружение внутри землянки мест пяти балок, двух кирпичных колонн и предполагаемого дверного проема позади них, впоследствии заделанного кирпичом-сырцом. Большой находкой считается обнаруженный в северной части территории дом округлой формы, выложенный 19 рядами кирпича. Наряду с этим, были обнаружены очаги и хозяйственные колодцы. Еще одним примечательным фактом являются обнаруженные при расчистке центральной части места проведения раскопок отверстий для балок дома крупного диаметра", - отметил Сафар Ашуров.

По словам участницы Шабранской археологической экспедиции Фидан Алиевой, большинство материалов, найденных во время раскопок, относятся к керамике, что является одним из ключевых факторов, помогающих отследить историю памятника. Большинство образцов керамики представляют собой глиняные изделия с полукруглыми ручками. Это главный атрибут раннего бронзового века.

При раскопках также были обнаружены кремневые инструменты, в основном наконечники для стрел. А значит, местное население, жившее здесь в конце IV - начале III тысячелетия до н. э., наряду с земледелием и скотоводством, занималось охотой.

Другая участница археологической экспедиции Севиндж Гусейнова отметила, что одной из наиболее ценных находок, обнаруженных в ходе раскопок в Чагаллыгтепе, являются глиняные предметы, именуемые в научной литературе токенами. Токены - специальные глиняные жетоны, использовавшиеся в дописьменном обмене. Эти предметы, относящиеся к раннему бронзовому веку, в Азербайджане доселе встречались лишь на территории исторического памятника Махта в Нахчыванской Автономной Республике. Токены свидетельствуют о том, что на территории расположения Чаггалыгтепе бытовали традиции раннего административного управления, то есть государственности.

Раскопки помогли установить четыре основные строительные особенности Чагаллыгтепе. Во-первых, на территории было обнаружено пять землянок, относящихся к раннему бронзовому веку, и эти типы построек еще не изучены в Азербайджане. Во-вторых, типичным для Кура-Аразской культуры является строительство глинобитных домов с легковесным деревянным покрытием. Третья характерная особенность - строительство округлых домов на каменном фундаменте. Четвертая - наличие домов, выложенных кирпичом-сырцом.

Археологические раскопки в комплексе памятников Чагаллыгтепе продолжатся до конца июня.