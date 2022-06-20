https://news.day.az/society/1472317.html В Баку трагически погиб работник шиномонтажа
В Баку трагически погиб работник шиномонтажа
В поселке Забрат Сабунчинского района Баку мужчина погиб в результате несчастного случая.
Как передает Day.Az со ссылкой на lent.az, в одном из цехов по ремонту колес диск автомобиля ЗИЛ упал на голову мастера, 48-летнего Аллахъяра Аллахвердиева.
От полученных травм мужчина скончался на месте.
По данному факту ведется расследование.
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