В Баку трагически погиб работник шиномонтажа
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В поселке Забрат Сабунчинского района Баку мужчина погиб в результате несчастного случая.

Как передает Day.Az со ссылкой на lent.az, в одном из цехов по ремонту колес диск автомобиля ЗИЛ упал на голову мастера, 48-летнего Аллахъяра Аллахвердиева.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

По данному факту ведется расследование.