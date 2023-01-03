https://news.day.az/society/1525277.html Подробности ДТП на дороге Баку-Газах
Подробности ДТП на дороге Баку-Газах
Пожар, произошедший сегодня утром в результате ДТП в поселке Гобустан Гарадагского района города Баку, потушен силами МЧС.
Как сообщили во вторник Day.Az в пресс-службе МЧС, возгорание произошло в результате цепной аварии с участием бензовоза марки "Мерседес" с горючим в объеме 20 тонн, грузовика "КамАЗ" и легкового автомобиля "Опель". В результате происшествия погиб водитель грузовика Mercedes.
Соответствующие структуры проводят расследование.
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