Подробности ДТП на дороге Баку-Газах

Пожар, произошедший сегодня утром в результате ДТП в поселке Гобустан Гарадагского района города Баку, потушен силами МЧС.

Как сообщили во вторник Day.Az в пресс-службе МЧС, возгорание произошло в результате цепной аварии с участием бензовоза марки "Мерседес" с горючим в объеме 20 тонн, грузовика "КамАЗ" и легкового автомобиля "Опель". В результате происшествия погиб водитель грузовика Mercedes.

Соответствующие структуры проводят расследование.