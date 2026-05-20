Трагедия в Баку

Жительница Гёйчая погибла в Баку в результате падения из окна многоэтажки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Metbuat.az, трагедия произошла накануне около шести часов вечера.

15-летняя Халилова Нурай Эльчин гызы сорвалась с высоты 16-го этажа. По предварительной версии, причиной гибели стала неосторожность.

По факту произошедшего проводится расследование.