Трагедия в Баку - погибла 15-летняя девушка

Жительница Гёйчая погибла в Баку в результате падения из окна многоэтажки. Как передает Day.Az со ссылкой на Metbuat.az, трагедия произошла накануне около шести часов вечера. 15-летняя Халилова Нурай Эльчин гызы сорвалась с высоты 16-го этажа. По предварительной версии, причиной гибели стала неосторожность.