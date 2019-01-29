«Фенербахче» обыграл «Йени Малатьяспор» и покинул зону вылета - ВИДЕО

"Фенербахче" покинул зону вылета чемпионата Турции. Сегодня команда защитника сборной России Романа Нойштедтера победила "Йени Малатьяспор" со счетом 3:2. Нойштедтер провел на поле весь матч, передает Day.Az со ссылкой на sport24.ru.

"Фенербахче" удалось прервать пятиматчевую безвыигрышную серию. В 19 турах команда набрала 20 очков и теперь занимает 14-е место в турнирной таблице.

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