«Фенербахче» обыграл «Йени Малатьяспор» и покинул зону вылета - ВИДЕО
29 января 2019 10:10 81
"Фенербахче" покинул зону вылета чемпионата Турции. Сегодня команда защитника сборной России Романа Нойштедтера победила "Йени Малатьяспор" со счетом 3:2. Нойштедтер провел на поле весь матч, передает Day.Az со ссылкой на sport24.ru.
"Фенербахче" удалось прервать пятиматчевую безвыигрышную серию. В 19 турах команда набрала 20 очков и теперь занимает 14-е место в турнирной таблице.
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