«Фенербахче» проиграл в чемпионате Турции - ВИДЕО
Футболисты "Фенербахче" потерпели поражение от "Кайсериспора" в рамках 21-го тура чемпионата Турции. Встреча, прошедшая в пятницу в Кайсери, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол на последних минутах игры забил украинский нападающий Артем Кравец, передает Day.Az со ссылкой на sport24.ru.
"Кайсериспор" набрал 25 очков и опередил в турнирной таблице "Фенербахче", разместившись на 11-м месте. "Фенербахче" с 23 очками занимает 13-ю строчку.
Это был последний матч "Фенербахче" перед первой встречей с "Зенитом" в 1/16 финала Лиги Европы. Матч состоится 12 февраля в Стамбуле.
Чемпионат Турции. Суперлига. 21-й тур
"Кайсериспор" - "Фенербахче" - 1:0
Гол: Кравец, 87 (1:0).
Удаления: Сольдадо, 45+2; Арслан, 90+6.
"Фенербахче": Демирель, Исла, Калдырым, Нойштедтер, Азиз, Жаилсон, Дирар, Арслан (Фрей, 72), Экичи (Мозес, 46), Сольдадо, Айю (Эльмас, 83).
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