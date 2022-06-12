Пирло стал главным тренером турецкого футбольного клуба "Фатих Карагюмрюк"

Турецкий футбольный клуб "Фатих Карагюмрюк" объявил о назначении Андреа Пирло на пост главного тренера команды. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба клуба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Соглашение с Пирло рассчитано до 1 июля 2023 года.

"Мы приветствуем нашего тренера Андреа Пирло и желаем ему успехов", - говорится в сообщении пресс-службы.