https://news.day.az/sport/1470119.html Пирло стал главным тренером турецкого футбольного клуба "Фатих Карагюмрюк"
Пирло стал главным тренером турецкого футбольного клуба "Фатих Карагюмрюк"
Турецкий футбольный клуб "Фатих Карагюмрюк" объявил о назначении Андреа Пирло на пост главного тренера команды. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба клуба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Соглашение с Пирло рассчитано до 1 июля 2023 года.
"Мы приветствуем нашего тренера Андреа Пирло и желаем ему успехов", - говорится в сообщении пресс-службы.
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