Азербайджанский спортсмен в десятке лучших мирового рейтинга

Международная федерация стрелкового спорта объявила новую рейтинговую таблицу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, спортсмен сборной Азербайджана вошел в список лидеров.

Лидер нашей команды Руслан Лунёв по стрельбе на дистанцию в 25 метров занимает 7-е место. На счету снайпера, получившего лицензию на летние Олимпийские игры в Париже-2024, 2550 очков.

Он также занимает 15-е место с 3078 очками по точному попаданию в мишень с дистанции в 10 метров.