https://news.day.az/sport/1602667.html Азербайджанский спортсмен в десятке лучших мирового рейтинга
Азербайджанский спортсмен в десятке лучших мирового рейтинга
Международная федерация стрелкового спорта объявила новую рейтинговую таблицу.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, спортсмен сборной Азербайджана вошел в список лидеров.
Лидер нашей команды Руслан Лунёв по стрельбе на дистанцию в 25 метров занимает 7-е место. На счету снайпера, получившего лицензию на летние Олимпийские игры в Париже-2024, 2550 очков.
Он также занимает 15-е место с 3078 очками по точному попаданию в мишень с дистанции в 10 метров.
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