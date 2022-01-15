Анталья ожидает наплыва туристов в летний сезон

В Анталье подсчитывают уже сделанные брони на лето, и "очень надеются" на сезон 2022 года. Такое заявление озвучил турецким СМИ курорта Кемер в провинции Анталия Неджати Топалоглу. Он отметил, что у Кемера, несмотря на все трудности 2021 года, был хороший сезон, и аналогичного успеха он ожидает в 2022, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

"Заказы поступают как из Европы, так и из России", - подчеркнул мэр курорта, при этом он добавил, что согласно информации от профессионалов в области туризма, раннее бронирование в настоящее время находится в очень хорошем состоянии. "Новости очень хорошие. Ранние бронирования, сделанные до сих пор, намного выше, чем в предыдущие годы. Мы получаем в большом количестве заказы как с европейского рынка, так и с российского рынка. Если не будет негатива, связанного с пандемией, мы ожидаем гораздо лучшего туристического сезона по сравнению с прошлым годом"", - сказал Топалоглу.

Отдельно он отметил вряд ли приятную для туристов новость. "Некоторые отели заявляют, что закрыли бронирование на этот год и ожидают очень хорошего сезона", - отдельно подчеркнул мэр Кемера.