Француз Таррар - необъяснимый феномен и величайший обжора в истории

Он мог обернуть свой голодный желудок вокруг талии как пояс и еще ребенком был способен съесть столько мяса, сколько весил сам. Его рот был настолько широк, что он мог удержать в нем до 12 яиц одновременно. Другими словами, история Таррара, француза с сверхъестественным аппетитом, жившего в XVIII веке - это ужасная легенда, которая началась вполне невинно, а затем превратилась в одну из самых невероятных и малоизвестных глав французской истории. Об этой легенде читателям расскажет Day.Az со ссылкой на Mixstuff.

Чтобы понять, как обычный человек превратился в одного из величайших обжор мира, мы должны отправиться в путешествие из Лиона в Париж, одновременно переместившись во времени в 1788 год...

Родители Таррара выгнали его из дома еще подростком, потому что они были просто не в состоянии удовлетворить его ненасытный аппетит. Он бежал в Париж, где стал уличным артистом, и выступал, вероятно, в таких местах, как Понт-Неф, (Новый мост). В наши дни этот мост выглядит довольно пустынным, но тогда он был эпицентром города, переполненным торговцами, бродягами и мошенниками. Известно, что Бенджамин Франклин считал его настолько "гиблым местом", что даже отказывался ходить через этот мост.

Таррар поглощал во время своих представлений практически все, включая целые бочки яблок, пробки, камни, и даже живых животных. Он с удовольствием поедал змей, а угрей глотал целиком. Никто из зрителей не обращал внимания на то, что с ним что-то явно было не в порядке. Это был мир, где все боролись против всех, и он был всего лишь одним из множества людей, которые пытались как-то заработать на жизнь. Кроме того, несмотря на необычайную прожорливость, в то время он весил всего около 45 килограммов.

Однако, едва ли Таррар мог служить примером хорошего здоровья. Записи из Лондонского медицинского журнала за 1819 год характеризуют его как человека "с необычно мягкими светлыми волосами и аномально широким ртом и зубами, пораженными болезнью". Кроме того, он страдал от хронического расстройства пищеварения, из-за которого издавал столь неприятное амбре, что "его невозможно было переносить на расстоянии в двадцать шагов", причем запах, "зловонный за пределами всякого понимания" обострялся всякий раз, когда он что-нибудь съедал. Говорят, что его глаза и щеки, случалось, кровоточили, а из тела исходил видимый глазом пар. Порой он впадал в летаргический сон, в течение которого его мучила громкая отрыжка, а челюсти продолжали делать глотательные движения". Милый юноша, не правда ли?

Однако, настоящие беды начались, когда он вступил во французскую армию, где нормированная еда привела его к еще более тяжким заболеваниям, как ментальным, так и физическим. Он был госпитализирован, и только тогда его болезнь стала очевидной. Один из врачей, господин Курвилль, пришел в ужас, увидев, как Таррар ест кости и шерсть кошки. Однако, один из генералов, напротив, увидел в этом возможную военную выгоду...

Генерал Алексндр де Богарне послал Таррара к с заданием проглотить документы, которые должны были быть доставлены защитникам прусских оборонительных рубежей. Однако, диверсанта поймали, и самая худшая пытка заключалась в невозможности его обычного четырехразового питания. Когда он, наконец, сумел вернуться во Францию, Таррар был госпитализирован в парижскую больницу Hôtel Dieu.

Волею случая, мы недавно изучали эту давно заброшенную больницу, ничего не зная о Тарраре и о том, что он здесь вытворял. Отчеты утверждают, что он был пойман с поличным, когда пробирался из своей палаты, чтобы подкрепиться трупами, а когда в больнице пропал новорожденный младенец, Таррар был наконец арестован.

Сегодня любой желающий может погулять по залам, где Таррар отчаянно метался в поисках очередной жертвы. По сей день никто не может ответить на вопрос, в чем была причина столь ужасающего феномена. Вероятно, Таррар страдал особой формой полифагии, состояния, характеризующегося неконтролируемым голодом и аномально активным метаболизмом. Однако, как написал в прошлом веке врач Синди МакЭлори, это не объясняет его каннибалистские замашки.

Таррар умер в возрасте 26 лет в Версале от туберкулеза. Согласно результатам вскрытия, большинство его органов, за исключением невероятно большого желудка и печени, были настолько невыносимо зловонными, что врачи не смогли произвести обследование должным образом.

До сих пор истинная причина болезни Таррара по-прежнему не дает покоя историкам медицины.

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