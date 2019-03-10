Перелом руки или ноги - вещь неприятная. А уж если травма получена накануне отпуска, и вам буквально через пару дней предстоит путешествие на самолете, это неприятно вдвойне.

Лететь или не лететь, вот в чем вопрос. И еще множество сомнений терзают туристов, которые не ко времени обзавелись гипсом на конечности. Пустят ли вас вообще в самолет? И есть ли особые требования к "провозу" травмированных конечностей?

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Прежде всего, необходимо ознакомиться с правилами конкретной авиакомпании, самолетом которой вы планируете лететь. А еще оценить "масштаб" вашего гипса. Если, например, ваша нога загипсована лишь ниже колена, проблем с обычной посадкой не будет. Но если вам "повезло", и конечность "одета" в гипс целиком или от колена и выше, то могут возникнуть некоторые неудобства. Согнуть конечность вы не сможете, а значит, вам потребуется больше места, чтобы не мешать другим пассажирам и самому чувствовать себя комфортно. В таком случае сотрудники компании могут попросить вас приобрести еще одно или два дополнительных места.

Не удивляйтесь также, если при посадке у вас попросят предъявить заключение от врача, что гипс был наложен не менее, чем за двое суток до вылета. Некоторые авиакомпании не пускают на борт самолета пассажиров со свежим гипсом. Это не блажь, как можно было бы подумать. Такая мера вызвана реальной необходимостью: во время перелета могут возникать отеки конечностей, при наложенном гипсе это весьма опасно.

В правилах перевоза пассажиров некоторых авиакомпаний указано, что если гипс наложен менее, чем за 48 часов до полета, он должен иметь прорезь по всей длине, если рука или нога была загипсована ранее, чем за двое суток до вылета, прорези не требуется. Те же условия действуют и при наложенных резиновых шинах. Если же конечность вы сломали накануне полета и с момента наложения гипса еще не прошло 24 часов, в посадке вам могут и отказать.