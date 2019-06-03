Дубай - второй по размерам эмират ОАЭ. Одноименная столица эмирата на сегодняшний день является одним из самых популярных туристических центров Ближнего Востока. В любое время года город встретит вас теплым приятным климатом, а радушные местные жители сделают ваш отдых увлекательным и интересным.



Но все ли мы знаем об этом туристическом уголке?



Day.Az со ссылкой на Vorotila представляет 18 удивительных фактов о Дубае и ОАЭ.



1. Всего 40 лет назад на месте ОАЭ не было ничего, то есть была сплошная пустыня.



2. Это одна из самых богатых стран в мире. На 5 миллионов населения здесь приходится 59 тысяч долларовых миллионеров.



3. В ОАЭ очень хорошая социальная поддержка. За рождение сына государство выделяет семье 50000 $. На свадьбу выделяют 19000$ и виллу, а зарплата госслужащего равна 10000 $, но только для местных.







4. В этой мусульманской стране много запретов. Нельзя употреблять и перевозить алкоголь, фотографировать государственные здания и даже некоторые достопримечательности, а также женщин, нельзя бросать мусор на улицах и ездить автостопом.



5. За нарушение дорожного движения здесь грозит штраф 800 $.







6. На автобусных остановках в ОАЭ есть кондиционеры.



7. Здесь не бывает зимы в европейском понимании. Температура в январе и декабре днем + 28, ночью +18, а летом вообще около + 50 градусов. Климат очень жаркий и влажный.



8. Вместо скачек здесь устраивают верблюжьи бега, а управляют верблюдами роботы. Популярны также сафари на джипах по пустыне.







9. Золото здесь покупают все и помногу. За год каждый житель приобретает минимум 38 грамм. А в качестве подарка во время предложения руки и сердца мужчина обязан подарить невесте 5 кило золота. Кстати, выбор будущей половины делают родители. А вот за внебрачные связи можно получить штраф или даже 3 месяца тюрьмы. Многоженство разрешено, но поскольку это дорого, оно постепенно отживает.



10. В ОАЭ проблемы с водой и электричеством. Воду здесь вынуждены опреснять, а коммунальные услуги очень дороги.



11. Люди на улицах одеты очень контрастно. Рядом с женщинами в парандже встречаются открыто одетые дамы. Обычно это туристки. К ним относятся терпимо, но за слишком откровенный вид могут оштрафовать. Особенно, если женщина в таком виде гуляет одна, без спутника.



12. В транспорте женщины и мужчины ездят отдельно. У них разные вагоны метро, секции в автобусах и даже такси.







13. В метро ОАЭ нет машиниста, оно управляется автоматически. Оплачивать весь транспорт можно единой картой. Для этого в транспорте стоят специальные сенсоры, считывающие информацию и делающие расчет по километражу.



14. Покупки здесь можно делать в магазинах или на базаре. На рынке стоит обязательно торговаться, это поможет значительно снизить цену.



15. Во время Рамадана - большого мусульманского праздника - нельзя пить и есть на улицах. В некоторых общественных заведениях, где это допускается, заклеивают окна. За нарушение правил - штраф. Во время этого поста жизнь просыпается в ночное время, так как тогда запреты снимаются.



16. В жарких Арабских Эмиратах есть горнолыжный курорт SkiDubai в Аравийской пустыне. Здесь создано все для лыжников - горки, снежные парки. А в 2011 году ОАЭ стали первой арабской страной, вошедшей в Международную федерацию хоккея на льду.







17. Самый роскошный отель ОАЭ Emirates Palas на новый год установил елку стоимостью 11,4 миллиона долларов высотой в 13 метров. А вместо игрушек ее украсили настоящими драгоценностями. Отели ОАЭ вообще умеют удивлять. Так, торт, приготовленный поварами из 28 крупный гостиниц ко Дню Независимости страны, попал в Книгу рекордов Гиннеса из-за своего размера - длины 2530,8 метров.



18. В ОАЭ находится самый высокий небоскреб в мире - Burj Khalifa (828 метров).