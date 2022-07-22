На Луне до сих пор видны следы астронавтов миссии «Аполлон-11»

Снимки лунного орбитального аппарата доказывают, что на месте посадки первых людей на Луне в 1969 году все еще видно их присутствие.

53 года назад, 20 июля 1969 года двое землян впервые ступили на поверхность Луны. Это были астронавты миссии "Аполлон-11" Нил Армстронг и Эдвин Олдрин, известный как Базз Олдрин. Орбитальный аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter сделал снимки места посадки лунного модуля, на которых до сих пор видны следы первых астронавтов на поверхности спутника Земли. Из этих снимков NASA сделало небольшое видео и опубликовало в своем аккаунте, посвященном лунным миссиям агентства, в Twitter, сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.

"Столько лет прошло, а следы первых людей на Луне все еще видны на поверхности и это подтверждают снимки с лунного орбитального аппарата", - сказано в заявлении NASA.

В рамках миссии "Аполлон-11" на Луну отправились трое американский астронавтов - Нил Армстронг, Базз Олдрин и Майкл Коллинз. 20 июля 1969 года Армстронг и Олдрин посадили лунный модуль на территории лунного Моря Спокойствия. А Коллинз остался ждать их на орбите Луны.

В общей сложности астронавты провели на поверхности спутника Земли 21 час 36 минут и 21 секунду, а сам выход на поверхность Луны длился 2 часа 31 минуту и 40 секунд.

Миссия "Аполлон-11" на сегодня является самой известной из всех миссий программы "Аполлон". Хотя участники миссий "Аполлон-8", "Аполлон-9", и "Аполлон-10" сделали все необходимое, чтобы предоставить максимум полезных данных для того, чтобы высадка на Луну первых людей стала успешной.

На сегодня всего 10 землян, и все они американцы, ступали на поверхность Луны. И сейчас NASA готовится к возвращению на спутник Земли, которое может состояться в 2025 году.