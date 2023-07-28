Как выглядят герои нашумевшего фильма «Оппенгеймер» на самом деле

21 июля 2023 года в мировой прокат вышел фильм, которого многие ждали с нетерпением - "Оппенгеймер", снятый легендарным режиссёром Кристофером Ноланом. Фильм основан на реальных события и рассказывает историю о жизни физика Роберта Оппенгеймера, участвующего в разработке первой атомной бомбы.

Сегодня мы хотим показать вам людей, которые стали прототипами героев киноленты "Оппенгеймер".

Киллиан Мёрфи в роли Роберта Оппенгеймера

Роберт Оппенгеймер - физик-теоретик и главный герой повествования.

Эмили Блант в роли Кэтрин Оппенгеймер

Эмили Блант сыграла роль биолога Китти, которая была женой и матерью детей Оппенгеймера.

Мэтт Дэймон в роли Лесли Гровса

Лесли Гровс - генерал-лейтенант армии США, а также военный руководитель Манхэттенского проекта.

Флоренс Пью в роли Джин Тэтлок

Джин Тэтлок - американский врач-психиатр. Также была коммунисткой и писала для партийного издания Western Worker. Известна своими романтическими отношениями с Робертом Оппенгеймером.

Роберт Дауни-младший в роли Льюиса Штраусса

Льюис Штраусс - морской офицер, филантроп и бизнесмен. Он сыграл важную роль в развитии ядерной энергетики и политике США. Также он дважды был председателем Комиссии по атомной энергии.

Джош Хартнетт в роли Эрнеста Лоуренса

Эрнест Лоуренс - физик и лауреат Нобелевской премии за создание первого циклотрона.

Рами Малек в роли Дэвида Хилла

Дэвид Хилл - американский физик. Занимался разработкой ядерного реактора в группе Э. Ферми. Был одним из 49 учёных, которые наблюдали запуск первого ядерного реактора.

Дилан Арнольд в роли Фрэнка Оппенгеймера

Фрэнк Оппенгеймер - физик, который специализировался в физике частиц. Также был преподавателем в Университете Колорадо.

Том Конти в роли Альберта Эйнштейна

Альберт Эйнштейн - знаменитый физик-теоретик и один из основателей современной теоретической физики. В 1921 году стал лауреатом Нобелевской премии.

Кеннет Брана в роли Нильса Бора

Нильс Бор - знаменитый датский физик-теоретик и общественный деятель. На ряду с Эйнштейном является одним из создателей современной физики. Лауреат Нобелевской премии.

Источник