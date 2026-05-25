«Радиостанция судного дня» передала два новых сообщения

Радиостанция известная как "Радиостанция Судного дня" или "Жужжалка" передала зашифрованное сообщение, в котором содержатся два слова. Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", отслеживающий активность станции.

"НЖТИ 39791 СТЕПОДРОК 2401 0710 УЛОВОКУРД 9086 6079", - говорится в сообщении.