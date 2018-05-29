Известный иллюзионист сорвался во время выступления с большой высоты - ВИДЕО

В распоряжении РЕН ТВ появились страшные кадры с выступления известного иллюзиониста Сергея Воронцова. Артист во время исполнения одного из трюков сорвался с большой высоты.

Сергей Воронцов получил популярность, став первым иллюзионистом на "Евровидении". Он посмотрел все клипы участников песенного конкурса 2011 года, вдохновился работой хорватской певицы, написал ей свою программу, и она пригласила его исполнить несколько трюков на конкурсе, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

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