https://news.day.az/world/1197177.html США назвали оружие быстрой и смертельной войны

США назвали оружие быстрой и смертельной войны

В мире, 26 января 2020 08:44 283

США могли бы нанести Ирану быстрый и смертельный удар, используя произведенные по стелс-технологии истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также перспективные малозаметные стратегические бомбардировщики B-21 Raider, пишет в Breaking Defense генерал-лейтенант Дэвид Дептула.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, использование данных самолетов бывший заместитель начальника штаба авиационной разведки Военно-воздушных сил (ВВС) назвал способом асимметричного ответа, позволяющим, в случае наступления войны, избежать уязвимостей каких-либо других средств.

Американские истребители и бомбардировщики, по мнению генерал-лейтенанта, смогут достаточно быстро уничтожить ключевые объекты инфраструктуры в Иране. Дептула уверен, что Иран не может выстоять в прямой войне с США, однако вложился в "широкий спектр возможностей, способных увеличить потери среди потенциальных противников".

В качестве основной угрозы генерал-лейтенант назвал иранские баллистические и крылатые ракеты, беспилотники, пилотируемые боевые самолеты и кибер-операции. Также военный отметил имеющиеся у Ирана средства средства противовоздушной обороны (ПВО).

"При правильном применении эффекты смертоносной силы, основанной на современной аэрокосмической мощи, дополненной наступательными кибер-операциями, могут привести к краху экономики Ирана, поражению его военных сил, ослаблению его ядерных программ и подавлению его регионального влияния", - заключает Дептула.

В январе Иран нанес ракетный удар по авиабазе США в Ираке.

В сентябре 2019 года исполнительный директор ВВС по закупкам Уил Ропер заявил, что F-22 Raptor и F-35 Lightning II будут взаимодействовать друг с другом посредством ведомого беспилотника, оснащенного перспективной системой искусственного интеллекта (ИИ).

В июле того же года вице-начальник штаба ВВС Стефан Уилсон сообщил, что первый полет американского стратегического бомбардировщика B-21 Raider состоится в декабре 2021 года.

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