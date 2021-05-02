В Швейцарии нашли способ избавиться от попрошаек

Власти города Базель (Швейцария) нашли действенный способ борьбы с попрошайками, предложив им поучаствовать в необычной сделке, пишет Basler Zeitung, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, власти города предлагают попрошайкам в обмен на письменное обещание не возвращаться в страну получить билет до любого европейского города.

"Они подписывают обязательство не возвращаться в Швейцарию - по крайней мере, в течение установленного отрезка времени", - заявил представитель местного департамента юстиции и безопасности Топрак Егруз.

Отмечается, что за нарушение соглашения попрошайкам будет грозить депортация.

В октябре прошлого года жители швейцарского города Женева поддержали введение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в размере 23 швейцарских франков в час. В пересчете на 41-часовую рабочую неделю это 3,8 тысячи швейцарских франков, или 4,1 тысячи долларов США. Новая минимальная зарплата станет самой высокой не только в Европе, но и в мире. Она более чем в три раза выше, чем в США, и более чем в два раза выше, чем самая высокая в Великобритании.