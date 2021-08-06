Автобус в Турции попал в аварию, 9 человек погибли и 30 пострадали
В турецкой провинции Маниса девять человек погибли и 30 пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком. Об этом сообщает агентство Anadolu, передает Day.Az.
Отмечается, что автобус следовал из Стамбула в Измир, авария произошла в районе города Сома.
Шесть пассажиров погибли на месте, трое скончались в клинику. Все пострадавшие госпитализированы. Всего в автобусе находилось 50 человек.
В настоящее время расследуется причина происшествия.
По данным газеты Yeni Şafak, в результате ДТП погиб 10-месячный ребенок.
Согласно распространенным в СМИ кадрам, у автобуса полностью пробита правая сторона.
2 августа около курортного города Манавгат в провинции Анталия произошло ДТП с участием автобуса, перевозившим российских туристов из поселка Конаклы.
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