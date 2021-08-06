Китай успешно вывел на орбиту спутник Zhongxing-2E

Китай осуществил в пятницу успешный запуск в космос спутника Zhongxing-2E ("Чжунсин-2-и"). Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его данным, запуск состоялся с космодрома Сичан (южная провинция Сычуань) в 00:30 по местному времени. Старт состоялся при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-3-би" (англоязычное название - Long March-3B).

Аппарат уже вышел на заданную орбиту. Деталей о назначении спутника не приводится.

Нынешний запуск стал 383-м для ракет-носителей серии "Чанчжэн".