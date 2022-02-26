Новые случаи заражения коронавирусом в России

За минувшие сутки в России 14 324 человека были госпитализированы с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Количество госпитализаций за сутки уменьшилось по сравнению с предшествующим днем на 4,1%. Снижение числа госпитализаций отмечено в 52 регионах, ситуация осталась без изменений в одном регионе, увеличение количества госпитализаций произошло в 32 субъектах РФ, уточнили в оперштабе.

По состоянию на 26 февраля в РФ выявлено 122 995 новых случаев COVID-19. По сравнению с прошлыми сутками число новых случаев снизилось на 465.

Умерли за сутки от коронавируса 793 человека, накануне сообщалось о 787 скончавшихся.

Выздоровели за сутки 181 343 человека, или на 8,4% больше по сравнению с 25 февраля.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 16 175 023 случаев коронавирусной инфекции, 350 158 умерших и 13 321 314 выписанный.